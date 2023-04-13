В россии открывают охоту за «тайными» украинцами

мвд рф подготовило проект президентского указа о наблюдении за гражданами россии, которые могли тайно сохранить имевшееся ранее гражданство Украины.

Указ будет направлен в первую очередь на жителей временно оккупированных территорий Украины, в частности Крыма, поскольку часть из них получают российские паспорта и заявляют о выходе из украинского гражданства.

В нем говорится об установлении наблюдения за гражданами россии, "заявившими об отказе от украинского гражданства, но при этом реализующими права и обязанности гражданина Украины (пенсионные, трудовые, социальные, включая опеку)". Сведения о них предлагается учитывать в специальном реестре.

Предполагается, что их данные будут переданы в фсб.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/14899

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