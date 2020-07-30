В России решили конфисковывать подозрительные накопления россиян

Министерство финансов РФ предложило правительству законопроект о перечислении в Пенсионный фонд России денег, законность получения которых доказать невозможно.

Как пишут «Известия», законопроект уже внесён в правительство. В документе описаны поправки в Бюджетный кодекс, уточняющие перечень доходов бюджета Пенсионного фонда. Новые нормы, которые позволят конфисковывать у россиян деньги «в случае отсутствия доказательств законности их получения», могут вступить в силу уже в декабре 2020 года.

Кто будет проверять законность получения денег, а также минимальный размер суммы, которая может вызвать подозрения, не уточняются.

Депутаты Госдумы выступили в поддержку этого законопроекта из-за нехватки денег в ПФР и падения его доходов. Некоторые из парламентариев называют документ попыткой заштопать дыру в бюджете ПФР.

Сейчас в пользу государства изымают имущество, приобретённое на доходы с неподтверждённой законностью.

Источник: breakingmad.me

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