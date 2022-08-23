В России снова остановили отгрузку казахстанской нефти после решения Токаева принять участие в военных учениях с США, - Reuters.

Россия продолжает играть в «нефтяные войны» с Казахстаном, который отказался признать ЛДНР, подписал соглашение об обмене разведданными с Турцией и решил принять участие в совместных с США военных учениях в Центральной Азии. Второй раз за лето терминал в Новороссийске, через которой на экспорт уходит 80% казахстанской нефти, ограничил отгрузку под смехотворным предлогом!

А знаете, что самое смешное? То, что Токаев только позавчера был в Москве, и на росТВ даже показали, как путин с ним обнимается - мол, Казахстан наш! А вчера приехал домой и объявил о совместных учениях с США.

Мало того, пишут, что казахский президент с тонкой иронией прокомментировал паталогическую неспособность путина правильно выговорить имя-отчество Токаева - Касым-Жомарт Кемелевич. Сказал, что для правильного произношения требуется знать казахский язык хотя бы на уровне В1, поэтому никаких претензий к российскому президенту нет, и он может называть его Николаем Петровичем.

Короче, переходящий приз за лучший троллинг путина сегодня уходит Касым-Жомарт Кемелевичу. Заслужил!

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16479

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