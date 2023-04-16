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в России святят «новые разработки» отечественного автопрома, которые едет воевать в Украину

в России святят «новые разработки» отечественного автопрома, которые едет воевать в Украину

Пока в Украину с Италии идут эшелоны НАТОвской техники, в России святят «новые разработки» отечественного автопрома, которые едет воевать в Украину

15 апреля на курганском железнодорожном вокзале «внедорожники» для российских военных освятили и погрузили в специальный грузовой поезд, который едет через всю Россию и собирает гуманитарную помощь для российских солдат. Как сообщают местные СМИ, «ценный груз» будет доставлен на передовую к 9 мая.

Сложно не заметить нано-технологии,в виде листов ДСП, прибитых к окнам - самая мощная защита, которая не защитит даже от пули с пистолета.

Джерело: https://t.me/u_now/93460

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