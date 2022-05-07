В россии вместо BMW будут собирать картошку

Лихтенштейн ввел санкции против российских трастов. Княжество запретило регистрировать россиянам и резидентам россии трасты на территории страны, а гражданам Лихтенштейна — обслуживать их. Британия ввела санкции в отношении российских проектировщиков чипов, в том числе АО «МЦСТ» и «Байкал Электроникс». Компании не смогут использовать архитектуру британской ARM и производить чипы на крупнейших производствах — TSMC, UMS и Global Foundries. На островах Фиджи позволили США конфисковать суперяхту олигарха Сулеймана Керимова стоимостью $300 млн. Богатые россияне пытаются обменять элитную недвижимость в Лондоне на жилье в Дубае, отыскивая способы обойти финансовые ограничения из-за санкций, пишет «newssky».

В россии начали выставлять торговые центры на продажу. На рынке появилось порядка 100 объектов 10–50 тыс. кв. м (всего в рф функционирует около 3 тыс. ТЦ), что в два-три раза больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В основном, это Москва с областью, Питер, Казань и другие города-миллионники. Падение объема российского рекламного рынка в 2022 году может составить 30–70% в зависимости от сегмента. В российских кафе и ресторанах количество трансакции с 1 по 20 апреля уменьшилось на 22%, а доставка упала на 17%. Средний чек не падает, из-за роста цен.

Крупнейшая в россии судоходная группа вынуждена продать треть танкерного флота. До 15 мая, когда вступят в силу санкции ЕС, российская судоходная компания «Совкомфлот» обязана погасить кредиты. Для этого придется продать 41 танкер из 120. По данным профильного издания Lloyd’s List, восемь судов были проданы. Также иностранные страховые компании прекращают страховое покрытие «Совкомфлот». P&I West уведомил «Совкомфлот» об аннулировании договора за 30 дней, и покрытие прекратится 4 мая. Остается загадкой, как россия перенаправит нефть в другие страны в случае нефтяного эмбарго ЕС, если Брюссель запретит греческим танкерам перевозить нефть из РФ — это 63% от общего объема танкерных перевозок российской нефти.

В апреле объем переработки нефти в рф уменьшился на 7% по отношению к марту — до 670 тыс. тонн в сутки. Российская Urals в апреле продавалась в среднем по $70,52 за баррель — на 20,8% дешевле, чем в марте. Индия хочет получать российскую нефть дешевле $70 за баррель, объясняя огромную скидку «высокими рисками». Дели готов покупать по 15 млн баррелей в месяц при условии, что требование о скидках будет выполнено. Это примерно треть от объема, который рф поставляет в ЕС и который может попасть под эмбарго в рамках шестого пакета санкций. Китайские государственные трейдеры отказываются от закупок российской нефти из-за опасения вторичных санкций. Свои квоты они передают частным нефтеперерабатывающим заводам. Те, в свою очередь, закупают российскую нефть с большими скидками — этому способствуют многочисленные проблемы с отгрузкой и оплатой поставок.

Индийская сталелитейная компания Tata Steel — крупнейший в стране импортер российского угля — прекращает его закупку.

Финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с входящей в «Росатом» финской компанией RAOS Project. Стоимость проекта — €7—7,5 млрд.

Суточный экспорт российского природного газа на ключевые рынки за пределами России и стран бывшего СССР снизился в апреле до минимума за три месяца. «Газпром» поставлял в апреле в среднем 387 млн кубометров газа в день в страны за пределами бывшего СССР — это на 22% меньше, чем было в марте. За первые четыре месяца года «Газпром» экспортировал 50,1 млрд кубометров — на 26,9% меньше, чем за тот же период 2021 года. Теплая погода в Европе и снизившийся спрос в Азии поспособствовали снижению цен, и в результате газ на спотовом рынке оказался даже выгоднее, чем по долгосрочным контрактам.

Исполнительные директора, управленческий и технический персонал Shell покинули «Сахалин-2». Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщал, что нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», реализуемые Японией совместно с россией, могут закрыть. Также Shell закрывает свои АЗС в РФ и продает весь заправочный бизнес.

Volkswagen продлит остановку завода в Нижнем Новгороде до сентября. Калининградский автомобильный завод холдинга «Автотор», где собирали BMW, Kia и Hyundai, выделил работникам по 10 соток земли под картофель «в связи с непростым экономическим положением, в котором оказалось предприятие». По официальным данным, за первые три месяца 2022 года в россии выпущено 244 тыс. легковых автомобилей, что на треть меньше, чем в январе-марте прошлого года.

В дилерских центрах Lexus закончились запчасти — клиенты заказывают на стороне и приезжают со своими. Текущих запасов запчастей на других складах хватит на 2–4 месяца. Больше всего проблем с комплектующими для BMW, Mercedes, Land Rover, Audi. Авто в России продолжают дорожать космическими темпами. Средний размер автокредита за I квартал вырос на 31% на новые машины и на 29% — на подержанные. Выдачи автокредитов в марте упали на дно (минус 88%): новых машин нет, ставки все еще высокие, дилеры ставят заградительные прайсы, а цены на старые авто «перешли все разумные рамки».

УЕФА запретило российским клубам выступать в еврокубках сезона 2022/23. Заявки рф на проведение Евро 2028/2032 признаны неприемлемыми. Сборную отстранили от Лиги наций на текущий сезон, женскую сборную не допустили к чемпионату Европы-2022.

Ведущая международная база данных научного цитирования Web of Science, предоставляющая сведения о публикациях и их цитировании в научных журналах, стала недоступна для ученых из россии.

Сервис Bankoff, позволявший обойти блокировку карт Visa и MasterCard, выпущенных в России, прекратил свою деятельность.

И «вишенка на торте» — россия пыталась продать Египту украденное в Украине зерно. В Египте отказались покупать его, и судно изменило направление на Ливан и Сирию. МИД Украины уже обратился в ливанские и сирийские органы, чтобы они арестовали украденный груз, если российский сухогруз зайдет в их порты.

Источник: sprotyv.info

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