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В России впервые выдали «паспорт негражданина»

В России впервые выдали «паспорт негражданина»

Первый человек без гражданства получил в Москве временное удостоверение личности, так называемый паспорт негражданина. Об этом сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, пишет «Радио Свобода».

Обладателем документа стал 53-летний Якубджан Хакимджанов, которому пришлось провести два года в миграционном центре в Сахарово, так как из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать.

Со слов Хакимджанова, он родился в Душанбе, а когда ему было пять лет, его семья переехала в Астрахань. По словам Меркачевой, он «уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло». Когда его задержали в последний раз, полиция не смогла установить его личность — тогда выяснилось, что у него нет гражданства ни одной страны.

Закон о «паспортах неграждан» вступил в силу в августе 2021 года. Документ могут получить люди, у которых забрали гражданство России по решению суда, и те, кто не сменил паспорт СССР и не вступил в российское гражданство. Также документ выдадут людям, которых не могут выдворить из страны по решению суда, так как ни одна другая страна их не принимает.

«Паспорт негражданина» действует в течение десяти лет, но его необходимо продлевать каждый год.

Источник: sprotyv.info

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