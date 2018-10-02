В России вступили в силу положения «закона Яровой» о хранении интернет-трафика

В России вступили в силу положения «закона Яровой», обязывающие операторов связи шесть месяцев хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 дней, сообщает 1 октября русская служба Радио Свобода.

Каждый год емкость технических хранилищ будет увеличиваться на 15 процентов.

Ранее Роскомнадзор расширил список «организаторов распространения информации», которые обязаны по первому требованию ФСБ России предоставлять данные о пользователях, включая их личную переписку.

Согласно «закону Яровой», который вступил в России в силу 1 июля, операторы связи обязаны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио, видеозаписи и другую информацию от 30 дней до полугода в зависимости от типа информации. Кроме того, они обязаны передавать эту информацию российским спецслужбам по их запросу.

Антитеррористический пакет поправок, известный как «закон Яровой», был подписан президентом России Владимиром Путиным два года назад. Он существенно расширяет требования по сбору и хранению пользовательских данных и накладывает новые обязанности на операторов связи и онлайн-сервисы.

Источник: krymr.com

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