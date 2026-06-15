В россии уже больше месяца как ошпаренные носятся с переименованием БМПТ “Терминатор” в “Спиридон”

Да, если вдруг кто-то пропустил этот исторический момент в российском танкостроении, или, как это ещё можно назвать, то да - Уралвагонзавод совершил феноменальный прорыв в концепции БМПТ “Терминатор”! Переименовав его в… “Спиридон”…

Да, теперь единственная в своём роде российская БМПТ будет носить православное, скрепное и высокодуховное название - “Спиридон”, а не вот эти вот всякие западные, гейские “Терминаторы”!

Причём эта тема не сходит с профильных площадок уже больше месяца, хотя ничего кроме перестановки местами букв не было совершенно в общей концепции боевой машины. Абсолютно!

Например, на одном из эпических, хвалебных видео видно, что проблема неистово трясущихся при стрельбе стволов 2А42 не решена от слова совсем.

Что тут скажешь… С 2001 года Уралвагонзавод носится со своей боевой машиной танков и до сих пор не смог создать толковой стабилизации для спарки 30-мм автоматических пушек 2А42, трясущихся при стрельбе как алкоголик после суточной трезвости. Даже примитивную, простейшую ферму не умудрились сделать за 25 лет страданий, зато переименовали!

Наверное, это главное достижение УВЗ в вопросах совершенствования и модернизации этой БМПТ. И это не может не радовать!

Молодцы и так держать!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/27627

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