Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:26
Просмотров: 47

В россии уже больше месяца как ошпаренные носятся с переименованием БМПТ “Терминатор” в “Спиридон”

В россии уже больше месяца как ошпаренные носятся с переименованием БМПТ “Терминатор” в “Спиридон”

Да, если вдруг кто-то пропустил этот исторический момент в российском танкостроении, или, как это ещё можно назвать, то да - Уралвагонзавод совершил феноменальный прорыв в концепции БМПТ “Терминатор”! Переименовав его в… “Спиридон”…

Да, теперь единственная в своём роде российская БМПТ будет носить православное, скрепное и высокодуховное название - “Спиридон”, а не вот эти вот всякие западные, гейские “Терминаторы”!

Причём эта тема не сходит с профильных площадок уже больше месяца, хотя ничего кроме перестановки местами букв не было совершенно в общей концепции боевой машины. Абсолютно!

Например, на одном из эпических, хвалебных видео видно, что проблема неистово трясущихся при стрельбе стволов 2А42 не решена от слова совсем.

Что тут скажешь… С 2001 года Уралвагонзавод носится со своей боевой машиной танков и до сих пор не смог создать толковой стабилизации для спарки 30-мм автоматических пушек 2А42, трясущихся при стрельбе как алкоголик после суточной трезвости. Даже примитивную, простейшую ферму не умудрились сделать за 25 лет страданий, зато переименовали!

Наверное, это главное достижение УВЗ в вопросах совершенствования и модернизации этой БМПТ. И это не может не радовать!

Молодцы и так держать!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/27627

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

росія продовжує перетворювати заклади вищої освіти на інструмент вербування студентів для участі у війні проти України
Сегодня 10:05    50
Нові броньовані машини для України із США
Сегодня 09:32    68
Нема такого злочину, який би не скоїли ментальні нащадки нацистів - рашисти
Сегодня 09:10    87
Харківщина 15 червня
Сегодня 09:02    111
Фінансовий колапс регіонів: москва знову рятує суб'єктів федерації від власних боргів
Сегодня 08:45    106
Україна вимагає від ЮНЕСКО "негайної та адекватної відповіді" на російський удар
Сегодня 08:26    104
“Еб..ло набить — и тащите сюда” — секрети російської мотивації на Краматорському напрямку
Сегодня 08:23    110
«Яке вони мають право, ці дикуни, жити на такій прекрасній землі?»
Сегодня 08:19    114
Збито/подавлено 632 цілі: 50 ракет та 582 ворожі БПЛА
Сегодня 08:14    109
Переломный прецедент в Ла-Манше: «теневой флот» рф идет ко дну
Сегодня 08:09    111
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 