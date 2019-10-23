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В России заявили о прекращении подготовки саммита "нормандской четверки"

В России заявили о прекращении подготовки саммита нормандской четверки

В России прекратили подготовку к саммиту "нормандской четверки" из-за запросов одной из сторон.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Вы знаете позицию президента РФ Владимира Путина, сначала должна быть подготовка, затем - саммит. Сейчас подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позицию одной из сторон", - отметил Песков, не уточняя, какую именно сторону он имеет в виду.

Источник: prm.ua

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