В российских ведомствах появятся «политруки»: подробности

Администрация президента россии рекомендовала ввести в министерствах, ведомствах и госкомпаниях должности заместителей руководителей по информационно-политической работе. Об этом сообщает газета «Коммерсант» ссылаясь на источники.

По их словам, идея единой системы заместителей глав ведомств по информационно-политической работе появилась после выборов в госдуму в 2021 году. Тогда представители АП говорили, что в некоторых ведомствах оказались «проблемы с лояльностью действующему курсу власти» и что государство должно вернуться к советской практике формирования «единого смыслового и информационного поля в ведомствах». Об идее упомянули в условиях полномасштабной войны против Украины.

О том, что вскоре у министров появятся замы по информационно-политической работе, сотрудники АП россии заявили на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике в начале апреля. О скорой реализации идеи слышал источник газеты в АП.

Говоря о работе таких заместителей, источники издания использовали слова «политруки» и «кадровики». По словам одного из собеседников, работа этих сотрудников не будет сводиться только к проведению политинформаций. Они также должны построить для других работников ведомств систему внутренних коммуникаций как в ряде крупных компаний.

«Через такую систему сотрудникам всех уровней будут разъяснять как цели и задачи в их сфере, так и общегосударственную политику, а в нужный момент через нее будут доводиться и нужные для кремля „сигналы“», — пишет издание.

Вводить специальные ставки для таких работников не планируется. Обязанности по информационно-политической работе намерены закрепить за кем-либо из действующих заместителей. Как объясняют источники газеты, в некоторых ведомствах и компаниях подобная работа уже велась, но автономно. Теперь кремлю важно построить ее в единую систему, координируемую с АП, говорят источники.

Источник: sprotyv.info

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