На ежегодном сходняке российских криминальных лидеров, называемым «Валдайским клубом», мелкая криминальная шестерка Дмитрий Полетаев, называеющий себя "ведущим научным сотрудником Института народохозяйственного прогнозирования РАН", предоставил на рассмотение боссов преступного мира предложения по коррекции снижения рождаемости, которое наблюдается в последнее время в России.

По мнению Полетаева, необходамо сделать ставку на массовый завос мигрантов фертильного возраста из стран Африки. «Наше законодательство нужно менять, адаптируя его под нужды жителей Чёрного континента», -- заметил упомянутый Полетаев.

Лингвистическая справка. "Полетай" в переводе с греческого означает "Продается".

Джерело: https://t.me/shipilovnews/1231

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