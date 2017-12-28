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В Румынии опять хотят смягчить наказание за коррупцию

В Румынии опять хотят смягчить наказание за коррупцию

Депутаты от правящей Социал-демократической партии Румынии предлагают внести изменения в антикоррупционное законодательство. Как сообщает EUobserver, главное изменение заключается в том, чтобы декриминализировать случаи злоупотребления служебным положением, если ущерб при этом составляет менее 200 тыс. евро.

Предложение подозрительно похоже на принятое в начале года правительственное постановление об амнистии и декриминализации должностных преступлений. Правда, тогда и то было скромнее: ущерб, нанесённый государству, должен был составлять около 40 тыс. евро. Но протащить постановление социал-демократам не удалось: после акций протеста по всей стране – самых массовых за последние 25 лет – указ пришлось отменить.

Видимо, лидер «эсдеков» Ливиу Драгня решил взять реванш: его самого как раз обвиняют в фиктивном трудоустройстве и нанесении финансового ущерба на сумму 24 тыс. евро.

Источник: petrimazepa.com

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