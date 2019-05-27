В Румынии проходит референдум по поводу помилования коррупционеров

Параллельно с выборами в Европарламент в Румынии проходит созванный президентом Клаусом Йоханнисом референдум по вопросам правосудия.

Об этом сообщает Радио Румыния.

"Параллельно с выборами в Европарламент в Румынии проходит созванный президентом Клаусом Йоханнисом референдум по вопросам правосудия. Таким образом избиратели должны ответить "да" или "нет" на два вопроса: 1. Согласны ли Вы с запретом амнистии и помилования за коррупционные правонарушения? и Согласны ли вы с запретом на принятие правительством срочных постановлений в сфере уголовных преступлений, наказаний и судоустройства, а также с расширением права обжалования этих постановлений непосредственно в Конституционный Суд? ", - пишет издание.

По закону, референдум признается состоявшимся, если в нем приняло участие более 30% граждан, находящихся в постоянных избирательных списках. Кроме того, результат референдума утверждается, если признанные действительными бюллетени составляют не менее 25% тех, кто находится в постоянных избирательных списках.

По состоянию на 15:00 час, явка на референдуме по вопросам правосудия составляла 22,98%, сообщает Центральная избирательная комиссия. В столице явка составила 25,26%. В диаспоре проголосовали до 15.00 - 152043 избирателей.

Источник: prm.ua

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