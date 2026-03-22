В Русском Добровольческом Корпусе также начали тестировать экзоскелеты — уже не для логистики, а для боевых условий

Как отмечают в самом РДК:

«С постоянным увеличением килзоны и усложнением логистики штурмовики вынуждены преодолевать большие расстояния с тяжелым снаряжением, чтобы выполнить поставленные задачи.

Пытаясь решить данную проблему, мы начали испытания экзоскелета Hypershell. Целью тестирования стала оценка его эффективности и дальнейшая адаптация устройства под реальные боевые условия.

По результатам испытаний экзоскелет показал, что действительно облегчает передвижение на длительных дистанциях, а также при подъемах и спусках. Он позволяет бойцу переносить больший вес с меньшими энергозатратами и экономить силы для дальнейшей боевой работы.

Текущая конструкция не позволяет использовать экзоскелет совместно с РПС. Поэтому его полноценное применение в боевых действиях на данном этапе затруднительно и требует дополнительной доработки и адаптации. В ближайшее время в наших мастерских мы попытаемся самостоятельно адаптировать этот экзоскелет под наши нужды».

Напомню, что тестирование экзоскелетов началось в 147-й артиллерийской бригаде 7-го корпуса ДШВ ВСУ, но там — именно для переноски больших грузов, в первую очередь снарядов.

