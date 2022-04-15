В ЄС назвали два основні критерії для України щодо членства

Єврокомісія, проводячи оцінку, чи може Україна отримати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, установить відповідність країни двом основним критеріям для членства у блоці. Про це, як повідомляє «Європейська правда», в інтерв’ю CNN розповів посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

«Європейська комісія розпочала роботу над аналізом щодо її думки, як попросили держави-члени. Ця робота фокусується на тому, чи Україна відповідає двом основним критеріям для членства в ЄС: функціонуюча демократія та функціонуюча ринкова економіка», — зазначив він.

За словами дипломата, Єврокомісія має намір завершити оцінку до червня.

Після цього на основі оцінки комісії держави-члени повинні ухвалити рішення, чи надавати Україні статус кандидата на вступ.

Источник: sprotyv.info

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