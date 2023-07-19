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В Саудовской Аравии начали исправлять школьные учебники

В Саудовской Аравии начали исправлять школьные учебники

Лондонский институт IMPACT-se пишет, что в Саудовской Аравии начали исправлять школьные учебники. Было проанализировано более 300 учебников, выпущенных в последние годы.

Из учебников изъяты оскорбления в адрес евреев. Если раньше там можно было встретить сравнения иудеев с обезьянами и свиньями, поклоняющимися Сатане, то после реформы, которую продвигает наследный принц Мухаммед ибн Салман, эти фрагменты были выброшены.

Убраны и сентенции, называющие евреев главными врагами ислама. Кроме того, значительно смягчены антиизраильские высказывания, содержавшиеся в учебниках. В них сионистов обвиняли в использовании женщин и наркотиков для осуществления своих конспиративных целей — например, для расширения территории страны от Нила до Евфрата.

Из учебников были убраны материалы, в которых сионизм представлялся как "движение, нацеленное на управление всем миром посредством денег и торговли наркотиками и женщинами".

Глава, которая называлась "сионистская опасность", изъята из новых учебников полностью. Она была посвящена делегитимации Израиля как государства, пытающегося захватить обширные части Ближнего Востока.

Чему учили саудовских школьников еще совсем недавно? Например, тому, что сионистское движение - смертельный враг ислама, а идеология сионизма насквозь пропитана расизмом. Слово "Израиль" в учебниках отсутствует, вместо него используется эвфемизм "сионистский враг". В некоторых учебниках содержится утверждение о том, что убийство еврея - праведный поступок.

Целая страница учебника для старших классов была посвящена борьбе против евреев. Там приведен фрагмент мусульманского пророчества: "Судный день придет, лишь когда правоверные вступят в борьбу с евреями, и евреи будут прятаться за деревьями, но даже деревья расскажут правоверным о том, где скрываются евреи".

Джерело: https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5

Новости портала «Весь Харьков»

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