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В СБУ рассказали о количестве пропавших без вести на Донбассе украинцев

В СБУ рассказали о количестве пропавших без вести на Донбассе украинцев

По состоянию на конец июля текущего года пропавшими без вести на Донбассе считаются 258 человек.

Об этом в ответе на информационный запрос 112.ua сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях числятся пропавшими без вести 258 человек", - указано в ответе.

В то же время в Службе безопасности Украины не сообщили, есть ли среди установленных лиц несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что в тюрьмах и следственных изоляторах, которые расположены на временно неподконтрольной территории Украины (отдельные районы Донецкой, Луганской областей и АР Крым), на момент оккупации РФ могли находиться свыше 30 тысяч украинцев, которые были заключены до 2014 года по решению украинских судов.

Агентство Телевидения Новости

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