В Шаровском замке начат капитальный ремонт

Сейчас проходит реконструкция фасада здания.

Об этом сообщил советник председателя Харьковской облгосадминистрации Павел Федосенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

«Начаты работы по реконструкции входной группы. То, о чем последние лет 10 только говорили, начинает воплощаться в жизнь. Половина денег выделена из областного бюджета, половина — привлеченные средства частного инвестора», — сказано в сообщении.

Напомним, из областного бюджета выделены средства для разработки всей необходимой документации (как проектной, так и необходимой для сохранения дворцово-паркового комплекса, и внесения его в Государственный реестр недвижимых памятников Украины).

Источник: objectiv.tv

Автор: Тамара Бельская

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