В школах и детсадах Харькова установят тревожные кнопки

Об усилении безопасности рассказал первый заместитель городского головы Игорь Терехов на встрече с родителями школьников, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

По его словам, во всех городских учреждениях образования планируют установить тревожные кнопки оперативного реагирования, которыми в случае ЧП смогут воспользоваться учителя и воспитатели. Также во всех школах и детсадах установят камеры видеонаблюдения. Оборудование появится в школах и детсадах в 2018-2019 году.

Также планируется не реже раза в два месяца проводить уроки безопасности и специальные учения, чтобы дети и учителя знали, как вести себя в экстренных ситуациях.

В мае в мэрии обещали, что до конца года системы видеонаблюдения появятся больше чем в 100 школах Харькова. Оборудование устанавливают в рамках городского проекта «Безопасная школа».

22 мая в харьковской школе №3 во время перемены распылили неизвестное вещество. Больше 30 детей госпитализировали с жалобами на головокружение, тошноту, слабость и затруднённое дыхание. Массовые отравления детей также происходили весной в школах Черкасс и Николаева.

17 октября произошло ЧП в Керченском политехническом колледже на территории аннексированного Крыма. По версии следствия, один из студентов 4-го курса устроил взрывы со стрельбой. В результате погиб 21 человек, пострадали больше 40. Тело студента также нашли на территории колледжа. Правоохранители предполагали, что он устроил стрельбу, а затем покончил с собой.

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