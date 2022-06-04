В штаті Нью-Йорк прийняли закон про заборону майнінгу біткойнів

Після ранкового голосування в Олбані в п’ятницю законодавці Нью-Йорка ухвалили законопроект про заборону деяких операцій з майнінгу біткойнів, що працюють на джерелах енергії на основі вуглецю. Тепер він буде направлений на розгляд губернатора Кеті Хочул, яка може підписати його або накласти вето.

Якщо Хочул підпише законопроект, це зробить Нью-Йорк першим штатом в США, який заборонить інфраструктуру технології блокчейн, вважає Періанн Борінг, засновниця і президент Палати цифрової торгівлі. Інсайдери галузі також кажуть, що це може мати ефект доміно в США, які в даний час займають лідируючі позиції у світовій індустрії майнінгу біткойнів, на яку припадає 38% світових майнерів.

Законопроект Нью-Йорка, який раніше ухвалили Державні асамблеї наприкінці квітня перед тим, як направити до Сенату штату, закликає до дворічного мораторію на певні операції з майнінгу криптовалюти, які використовують методи аутентифікації підтвердження роботи для перевірки транзакцій блокчейну. Майнінг Proof-of-work, який вимагає складного обладнання та великої кількості електроенергії, використовується для створення біткойнів. Ethereum переходить на менш енергоємний процес, але використовуватиме цей метод принаймні ще кілька місяців.

Поштовх до голосування на одинадцятій годині стався після того, як керівництву столиці штату вдалося змінити деяких сенаторів, які раніше не визначилися.

Законодавці, які підтримують цей закон, стверджують, що вони прагнуть обмежити вуглецевий слід штату, придушивши майнінгові ферми, які використовують електроенергію від електростанцій, що спалюють паливо, яке добувається. Коли закон буде підписаний та вступить в дію — протягом двох років, якщо майнінгова компанія, що підтверджує роботу, не використовує 100% відновлювану енергію, їй не дозволять розширювати або оновлювати дозволи, а новим гравцям не дозволять підключатися до Інтернету.

Чистим ефектом цього, за словами Борінга, буде ослаблення економіки Нью-Йорка, що змусить майнінгові підприємства працювати в інших місцях.

«Це суттєва невдача для держави і заглушить її майбутнє як лідера у сфері технологій та глобальних фінансових послуг. Що ще важливіше, це рішення призведе до ліквідації найважливіших профспілкових робочих місць і подальшого позбавлення прав доступу до фінансових прав для багатьох людей, які проживають в Емпайр-Стейт, без банків», — сказав Борінг CNBC.

Цю думку повторює Амандо Фабіано з Galaxy Digital, який каже, що «Нью-Йорк створює поганий прецедент, який можуть наслідувати інші штати».

Що стосується термінів, то закон набуде чинності, як тільки губернатор штату його підпише.

За матеріалами: CNBC

Источник: internetua.com

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