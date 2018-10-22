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В следующее воскресенье переведут часы

В следующее воскресенье переведут часы

28 октября Украина перейдет на зимнее время. В 4.00 стрелки часов будут переведены на один час назад.

Перевод часов осуществляется согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 о порядке исчисления времени на территории Украины.

Справка SQ. 20 сентября 2011 г. Верховная Рада приняла решение об отмене перехода на зимнее время. Однако такое решение вызвало недовольство ученых, экспертов и руководства западных регионов Украины, где при отмене перехода на зимнее время светало бы только в 10:00. В связи с этим Верховная Рада возобновила переход на зимнее время.

Практика ежегодного перехода на зимнее и летнее время действует более чем в 110 странах мира. В ряде стран дата перехода определяется с учетом региональных традиций. Впервые часовую стрелку перевели в Великобритании в 1908 г. Не переводят стрелки часов, в частности, в Казахстане, Кыргызстане, Китае и Японии.

Источник: sq.com.ua

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Темы: Украина

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