В следующем году абитуриенты смогут подавать заявления на неограниченное количество специальностей - Гриневич

В следующей вступительной кампании у абитуриентов появится возможность подавать до пяти заявлений, но на неограниченное количество специальностей.

Об этом министр образования Лилия Гриневич рассказала в интервью "Прямому".

"В следующей кампании можно будет подавать пять заявлений, но на неограниченное количество специальностей", - сказала Гриневич.

Также она посоветовала абитуриентам критически подходить к избранию специальности.

"Надо смотреть, насколько выбранная специальность является актуальной на рынке труда, какой оплаты в будущем следует ожидать", - отметила министр.

В то же время руководительница МОН подчеркнула необходимость прислушиваться к внутреннему призванию.

Источник: prm.ua

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