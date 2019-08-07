В следующем году абитуриенты смогут подавать заявления на неограниченное количество специальностей - Гриневич
В следующей вступительной кампании у абитуриентов появится возможность подавать до пяти заявлений, но на неограниченное количество специальностей.
Об этом министр образования Лилия Гриневич рассказала в интервью "Прямому".
"В следующей кампании можно будет подавать пять заявлений, но на неограниченное количество специальностей", - сказала Гриневич.
Также она посоветовала абитуриентам критически подходить к избранию специальности.
"Надо смотреть, насколько выбранная специальность является актуальной на рынке труда, какой оплаты в будущем следует ожидать", - отметила министр.
В то же время руководительница МОН подчеркнула необходимость прислушиваться к внутреннему призванию.
Источник: prm.ua