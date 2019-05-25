Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:19
Просмотров: 56

В случае получения энергокомпаниями сверхприбылей в новом рынке, Украина может ввести windfall налог – рекомендация Энергосообщества

В случае получения энергокомпаниями сверхприбылей в новом рынке, Украина может ввести windfall налог – рекомендация Энергосообщества

В случае получения энергогенерирующими компаниями сверхприбылей по итогам либерализации рынка э/э Украина может изъять их путем введения, так называемого, windfall налога (дополнительный налог на непредвиденную прибыль или незаработанные доходы).

Об этом сообщили в Секретариате Энергосообщества в ответ на запрос участников рынка о теоретической возможности возложения на частные энергокомпании спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э для нужд населения.

Такой налог может быть применим как к АЭС (по информации Секретариата, такой вариант предлагал регулятор), так и ГЭС (по информации Секретариата, это предлагало Минэнергоугля), а также к другим производителям (в том числе и частным), которые получат непредвиденную прибыль в новом рынке.

Как известно, Великобритания в 1997 года ввела windfall налог для компаний, которые с 1984 года участвовали в приватизации госпредприятий, работающих в телекоммуникационной сфере, ЖКХ, авиа- и железнодорожного сообщения. По мнению британского правительства, приватизация была осуществлена по ценам ниже рыночных, что позволило покупателям получить значительную прибыль.

Как сообщалось, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложило возложить на НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" специальные обязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э для нужд населения на период до 31 декабря 2020 года.

Соответствующее постановление Кабинет министров, как предполагается, принял на заседании в среду, 22 мая.

В настоящее время население Украины из-за заниженных цен на э/э не доплачивает за нее около 60 млрд грн в год, которые перекладываются на небытовых потребителей посредством включения в оптовую цену э/э сумм дотационных сертификатов. С введением нового оптового рынка этот механизм перестанет существовать.

В связи с этим предлагается использовать другой механизм, предусматривающий возложение PSO на самих энергопроизводителей при гарантии им соответствующего тарифа на отпуск э/э.

Конечными плательщиками разницы между рыночной и фактической ценой э/э для населения по-прежнему останутся небытовые потребители.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Україні дозволили будувати будівлі висотою до 150 метрів
Сегодня 07:35    79
Украинские ракеты бьют дальше, мощнее, точнее и «разнообразнее»
Сегодня 06:28    132
Місія МВФ продовжує роботу в Україні – Смолій
24.05.2019 09:55    120
Лідером в євроінтеграції є охорона здоров’я - результати аналізу коаліційної угоди
24.05.2019 09:23    89
Новые ТРЦ станут удобнее: опубликованы изменения в строительных нормах
24.05.2019 09:06    128
ВПС Перу зацікавлені у залученні України до модернізації військових літаків і гелікоптерів
24.05.2019 07:55    89
Вступил в силу закон об отсрочке штрафов за вождение "евробляхами"
23.05.2019 10:58    117
Відома скандинавська авіакомпанія повертається до України після восьмирічної перерви
23.05.2019 10:46    176
Представники ЗС України та Румунії обговорили питання подальшого розвитку двостороннього військового співробітництва між державами
23.05.2019 10:12    87
Україна має повне право ремонтувати радянську військову техніку — Укроборонпром
23.05.2019 09:26    132
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 