В СМИ рассказали о подробностях встречи Блинкена и Лаврова

В Женеве прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Известно, что переговоры продолжались около полутора часов.

Сообщается, что проведенная встреча была предварительным подготовительным этапом для формирования письменной редакции американской стороной ответа на письменные проекты договора России с США и соглашения с НАТО.

Об этом сообщает информационное агенство «Унiан».

Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции после переговоров, оценил переговоры с позиции интересов Москвы: «Мы уже слышали первую реакцию Соединенных Штатов, пока устную, на то, что обсуждалось ранее на уровне наших заместителей. И реакция, как, в общем, американская сторона и просила нас, когда просила провести эту встречу, была предварительной, нас об этом предупредили, и она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами в наш адрес, ответы на которые помогут американской стороне подготовить письменную реакцию на наши письменные проекты договора с США и соглашения с НАТО».

В свою очередь, государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил после переговоров, что предупредил МИД РФ Сергея Лаврова о последствиях в случае пересечения российскими военными украинской границы: «Обсуждение с министром Лавровым было откровенным и предметным. Я передал позицию Соединенных Штатов и наших европейских союзников и партнеров, что мы твердо стоим на стороне Украины в поддержку ее суверенитета и территориальной целостности. Мы были четкими: если какие-либо российские военные силы пересекут украинскую границу, это будет возобновлением вторжения, и мы на это ответим быстрой, серьезной и объединенной реакцией — я имею в виду Соединенные Штаты и наших союзников и партнеров».

Госсекретарь США отметил, что РФ имеет опыт применения различных сценариев для агрессии, без открытого ведения военных действий, в частности, речь идет о кибератаках, полувоенных тактиках и других мероприятиях для продвижения российских интересов в агрессивной форме. «Эти типы российской агрессии также получат решительный, выверенный и объединенный ответ», — сказал Блинкен.

Источник: cursorinfo.co.il/

Новости портала «Весь Харьков»