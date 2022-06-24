В социальных сетях появилась новая схема воровства финансового номера телефона
В социальных сетях появилась новая схема воровства финансового номера телефона.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Финансовый номер телефона – это номер, привязанный к банковским счетам.
"Мошенники под видом общественного союза, занимающегося розыском людей, пишут людям в социальных сетях, имеющих информацию о разыскиваемом человеке. В сообщениях отмечают, что проект бесплатный, но если вы хотите помочь, останавливать вас никто не будет. Мошенники пишут, что имеют информацию о разыскиваемом человеке, но нужно сверить некоторые данные и все тщательно проверить", - говорится в нем.
Для того чтобы эту проверку осуществить просят сообщить:
номер телефона разыскиваемого человека;
модель телефона, с которой был последний звонок;
информацию о двух, а лучше трех абонентах, куда человек мог звонить, когда в последний был на связи.
Мошенники говорят, что такая информация нужна, чтобы создать запрос из истории серверов для воспроизведения прошедших событий, хотя на самом деле пытаются похитить номер телефона.
Источник: ukranews.com