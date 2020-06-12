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В США "Черный майдан" обвинил Колумба в геноциде и крушит его памятники по всей стране

В США Черный майдан обвинил Колумба в геноциде и крушит его памятники по всей стране

В США участники антирасистских демонстраций расправились с несколькими памятниками первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. В нескольких американских городах статуи был  осквернены либо вовсе снесены. Протестанты отрубили голову каменному Колумбу Бостоне, утопили памятник в озере в Ричмонде (Вирджиния), облили статую красной краской в Майами и сбросили изваяние с постамента в Сент-Поле (Миннесота), передает Fox News.

В США Черный майдан обвинил Колумба в геноциде и крушит его памятники по всей стране
Max Nesterak
 
@maxnesterak
 

Members of the American Indian Movement are preparing to tear down the statue of Christopher Columbus at the Minnesota State capitol

 
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1:04 AM - Jun 11, 2020
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Протестующие в Ричмонде сначала попытались поджечь монумент, установленный в парке Byrd, затем обхватили его веревками и сбросили его с пьедестала. Они заявили, что Колумб является лицом геноцида, и в конце концов утопили монумент в озере.

Стоит отметить, что в то время полиции в парке не было, правоохранители наблюдали над расправой над памятником с полицейского вертолета.

Источник: strana.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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