В США "Черный майдан" обвинил Колумба в геноциде и крушит его памятники по всей стране

В США участники антирасистских демонстраций расправились с несколькими памятниками первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. В нескольких американских городах статуи был осквернены либо вовсе снесены. Протестанты отрубили голову каменному Колумбу Бостоне, утопили памятник в озере в Ричмонде (Вирджиния), облили статую красной краской в Майами и сбросили изваяние с постамента в Сент-Поле (Миннесота), передает Fox News.

Протестующие в Ричмонде сначала попытались поджечь монумент, установленный в парке Byrd, затем обхватили его веревками и сбросили его с пьедестала. Они заявили, что Колумб является лицом геноцида, и в конце концов утопили монумент в озере.

Стоит отметить, что в то время полиции в парке не было, правоохранители наблюдали над расправой над памятником с полицейского вертолета.

Источник: strana.ua/

Новости портала «Весь Харьков»