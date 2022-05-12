В США издали руководство по обмену разведданными с Киевом

Руководство направлено на избежание обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и мордором, - пишет The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/11/ukraine-us-intelligence-sharing-war/?itid=hp-top-table-main).

https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/11/ukraine-us-intelligence-sharing-war/

Согласно документу введен запрет на два вида информации, которой Соединенные Штаты могут делиться с Украиной.

Во-первых, американская разведка не должна предоставлять данные, которые помогли бы Украине убить высокопоставленных офицеров или министров, например, начальника Генштаба ВС РФ герасимова или министра обороны шойгу. Но этот запрет не распространяется на российских офицеров, в том числе на генералов, несколько из которых уже погибли на поле боя.

Вторая категория запрещенного обмена разведданными - это любая информация, которая может помочь атаковать российские цели за пределами Украины. Табу введено, чтобы Штаты не стали участником атак, которые Киев может начать внутри рф. По этой же причине администрация президента Байдена ранее приостановила планы по поставке истребителей из Польши, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории русни.

The Washington Post пишет, что меры приняты, чтобы не спровоцировать кремль на ответные действия против США и их союзников, что повысит угрозу прямого конфликта между двумя ядерными державами.

Но остальная информация - о местонахождении и передвижении российских войск - поступает в Украину в режиме реального времени и включает в себя спутниковые снимки и репортажи, полученные из конфиденциальных источников в США.

"Интеллект очень хороший. Он сообщает нам, где находятся россияне, чтобы мы могли их поразить", — прокомментировал обмен данными один украинский чиновник, изображая пальцем падение бомбы на цель.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/59513

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