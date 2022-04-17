В США изучают опыт ВСУ в войне с РФ

Американские военные начали учения по сценариям в Украине.

Цель учений – подготовить американскую армию к сражению с крупными противниками – такими как Россия или Китай.

● Учения проходят в калифорнийском Национальном обучающем центре минобороны, сообщает «Голос Америки».

● В пустыне разыгрывают уроки из войны РФ против Украины.

● По сценарию, русскоговорящие ролевики изображают оккупантов, захвативших вымышленный город Уджен. Им противостоят американцы, которые планируют отбить город у врага.

● Солдат также учат действовать в режиме ракетных обстрелов.

Источник: https://t.me/truexanewsua/41797

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