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В США изучают опыт ВСУ в войне с РФ
Американские военные начали учения по сценариям в Украине.
Цель учений – подготовить американскую армию к сражению с крупными противниками – такими как Россия или Китай.
● Учения проходят в калифорнийском Национальном обучающем центре минобороны, сообщает «Голос Америки».
● В пустыне разыгрывают уроки из войны РФ против Украины.
● По сценарию, русскоговорящие ролевики изображают оккупантов, захвативших вымышленный город Уджен. Им противостоят американцы, которые планируют отбить город у врага.
● Солдат также учат действовать в режиме ракетных обстрелов.
Источник: https://t.me/truexanewsua/41797