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В США изучают опыт ВСУ в войне с РФ

В США изучают опыт ВСУ в войне с РФ

Американские военные начали учения по сценариям в Украине.

Цель учений – подготовить американскую армию к сражению с крупными противниками – такими как Россия или Китай.

● Учения проходят в калифорнийском Национальном обучающем центре минобороны, сообщает «Голос Америки».
● В пустыне разыгрывают уроки из войны РФ против Украины. 
● По сценарию, русскоговорящие ролевики изображают оккупантов, захвативших вымышленный город Уджен. Им противостоят американцы, которые планируют отбить город у врага.
● Солдат также учат действовать в режиме ракетных обстрелов.

Источник: https://t.me/truexanewsua/41797

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