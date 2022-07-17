В США одобрена подготовка наших летчиков к управлению F-15 или F-16

Палата представителей конгресса США одобрила выделение 100 миллионов долларов на подготовку украинских летчиков к управлению американскими истребителями F-15 или F-16.

Разговор о поставках современных американских истребителей идет с начала марта, когда Зеленский передал руководству США и НАТО соответствующий запрос, но до сих пор внятного ответа от Вашингтона Киев не получил.

Сейчас в Украине применяются истребители Миг-29 и Cу–27 российского производства. Однако сами украинские летчики признают, что на этих самолетах они не могут успешно противостоять более современным российским машинам. Об этом говорили два украинских пилота на слушаниях в Конгрессе и Пентагоне, которые прошли с 19 по 25 июня.

Как заявил в видеоинтервью Air Force Magazine один из них, который представился как Номад, боевые вылеты на Миг-29 являются «самоубийственными миссиями». «Российские истребители являются более совершенными, чем наши, - сказал он. – Они летают за пределами видимости и используют ракеты, дальность которых достигает 80 миль (более 120 километров).

На этой неделе в американском AFA Mitchell Institute of Aerospace состоялось обсуждение поставок Украине современных истребителей, в котором приняли участие влиятельные военные. Их общее заключение: того тяжелого вооружения, которое США и другие страны НАТО поставляют Украине недостаточно, чтобы радикально изменить ситуации на поле боя и необходимо как можно скорее начать процесс поставок Киеву F-16. До сего времени даже поставки артиллерийских орудий не дали серьезного преимущества украинским войскам, чтобы начать «свою собственную игру».

Эксперты признают, что поставленные Украине РСЗО HIMARS работают очень эффективно, накрывая склады с оружием и командные пункты противника, но их недостаточно для перехода ВСУ в контрнаступление, для этого нужна боевая авиация.

Истребитель F-16 имеет относительно простую "начинку" и всего лишь один двигатель, ведь его изначально конструировали не только для воздушных сил США, но и для разных американских союзников. При этом F-16 может выполнять практически все задачи в воздухе: от воздушных боев до высокоточной бомбардировки. 10 истребителей F-16 по эффективности могут сравняться со ста HIMARS.

До сего времени администрация Байдена противилась предоставлению Украине западных истребителей, опасаясь, во-первых, резкой эскалации конфликта, а во-вторых - того, что напичканные современной электроникой самолеты могут попасть в руки русских. Эксперты, которые приняли участие в обсуждении в минувшие дни, полагают, что эти опасения безосновательны. «Время не на нашей стороне, - говорит Эвелин Фаркас, которая была помощницей министра обороны по России, Украине и Евразии. – Если мы не разгромим Россию в Украине, то получим целый сонм политических и военных проблем во всем мире».

Как говорит конгрессмен Кинзингер, США готовы начать подготовку летчиков из Украины на базе ВВС Columbus в штате Миссисипи, и на обучение их уйдет около трех месяцев. В то же время отставной генерал-лейтенант Дэвид Дептула, декан Mitchell Institute of Aerospace убежден, что украинские пилоты являются достаточно подготовленными, чтобы пересесть с Миг 29 и Су 27 на F-16, и им для этого понадобится всего лишь 4-6 недель».

Недавно конгресс согласился с тем, чтобы ВВС США списали 48 F-16, и эти машины, в случае поставок Украине, очень помогут ВСУ воссоздать свои воздушные силы до конца года.

©️Via E.Bay, Washington

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15615

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