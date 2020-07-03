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В США одобрили новый пакет санкций в отношении Китая

В США одобрили новый пакет санкций в отношении Китая

Палата представителей США одобрила новые санкции в отношении Китая после того, как Пекин ввел закон о безопасности Гонконга, который был осужден странами по всему миру.

Эта мера, принятая единогласно, предусматривает наложение санкций на банки, которые ведут дела с китайскими чиновниками, сообщает ВВС.

Это должно быть одобрено Сенатом, прежде чем попадет на подпись к президенту Трампу.

Критики говорят, что закон Китая ограничивает свободы, которые были гарантированы в течение 50 лет, когда британское правление закончилось в 1997 году.

«Закон является жестоким и жестким преследованием народа Гонконга, призванный уничтожить обещанные ему свободы», — сказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что принятие закона было «явным и серьезным нарушением» китайско-британской совместной декларации 1985 года.

В соответствии с этой декларацией Гонконг был возвращен Китаю в 1997 году с определенными свободами, гарантированными в течение не менее 50 лет в соответствии с соглашением «одна страна, две системы».

Источник: sprotyv.info

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