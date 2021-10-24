В США отнесли россиян к категории «бездомных национальностей»

Государственный департамент США отнес граждан РФ, претендующих на иммиграционную визу в США, к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности»).

Как передает Укринформ, об этом говорится на сайте ведомства.

К этой категории США относят заявителей на иммиграционную визу, происходящих из стран, которые не имеют в Америке консульских представительств, или где текущая политическая ситуация такова, что американские дипломаты не имеют возможности рассматривать заявления граждан этой страны на получение визы.

Кроме РФ, к таким странам относятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Теперь гражданам РФ для получения американской иммиграционной визы рекомендуют обращаться в консульский представительства США в Варшаве.

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