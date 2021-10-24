Государство
Перейти к списку новостей
24.10.2021 17:04
Просмотров: 307

В США отнесли россиян к категории «бездомных национальностей»

В США отнесли россиян к категории «бездомных национальностей»

Государственный департамент США отнес граждан РФ, претендующих на иммиграционную визу в США, к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности»).

Как передает Укринформ, об этом говорится на сайте ведомства.

К этой категории США относят заявителей на иммиграционную визу, происходящих из стран, которые не имеют в Америке консульских представительств, или где текущая политическая ситуация такова, что американские дипломаты не имеют возможности рассматривать заявления граждан этой страны на получение визы.

Кроме РФ, к таким странам относятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Теперь гражданам РФ для получения американской иммиграционной визы рекомендуют обращаться в консульский представительства США в Варшаве. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 