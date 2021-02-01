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В США подготовили сценарий уничтожения «Искандеров» в оккупированном Кенигсберге

В США подготовили сценарий уничтожения «Искандеров» в оккупированном Кенигсберге

В США подготовили сценарий уничтожения «Искандеров» в оккупированном Кенигсберге (т.н. «Калининград»). Т.о Кремлю послан четкий сигнал, считают наблюдатели.

По сути, это сценарий превентивного удара по военным целям в России в случае реальной угрозы нападения Москвы. Первые цели в Кенигсберге, где русские разместили ракеты «Искандер», которые регулярно угрожают Европе.

Сценарий был опубликован на сайте аналитической организации Center for Naval Analyses. https://www.cna.org/CNA_files/PDF/IOP-2020-U-028759-Final.pdf

Исследование размером в 66 страниц посвящено российским войскам в Западном военном округе. В нем спрогнозированы действия НАТО в случае войны с Россией. Эксперты считают, что первый удар должен быть нанесен по Кенигсбергу («Калининграду»), где Россия сконцентрировала большое число вооружений.

Есть четыре стратегические точки, которые необходимо уничтожить.

Это пусковые установки баллистических ракет, способные переносить ядерные заряды. Имеются в виду, в том числе, ракетные комплексы «Искандер» а также зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Отмечается, что превентивные удары по этим целям обеспечат безопасность в стран Балтии.

Эксперты считают, что для уничтожения российских целей необходимо использовать ракетные системы WR-40 Langusta производства Польши в связке с беспилотниками.

По данным центра, НАТО в войне с Россией необходима скорость и внезапность, чтобы одержать победу. При этом авторы сценария Center for Naval Analyses оценили как «маловероятную» возможность войны с Россией на данном этапе.

Напомним, что в ноябре минувшего года в Европу из США были переброшены танковое подразделение численностью до 5 тысяч военных. Их цель, по заявлению Пентагона - сдерживание агрессии России.

Танковые подразделения были переброшены из Техаса. В состав включен новый взвод радиоэлектронной борьбы под названием «Дикий Билл». Перед американцами поставлена задача укрепить восточные фланги НАТО, которые находятся под угрозой российской агрессии.

Бригада направлена в Европу в рамках инициативы «Атлантическая решительность», которая стартовала после нападения России на Украину в 2014 году. Бронетанковые подразделения армии США будут принимать регулярное участие в учениях в Прибалтике, Польше, Черноморском регионе.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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