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В США розробляють ракету-вбивцю російських ЗРК С-400: що відомо

В США розробляють ракету-вбивцю російських ЗРК С-400: що відомо

Корпорація Northrop Grumman повідомила про успішні випробування ключових компонентів нової протирадіолокаційної ракети підвищеної дальності дії AARGM-ER (Extended Range), пише «Ukrainian Military Pages».

Зокрема в рамках огляду критичного дизайну (CDR) проведені тести ракетного твердопаливного двигуна та бойової частини ракети AARGM-ER, що є новою модифікацією високошвидкісної протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM, яка, як вважається, буде ефективним засобом ураження сучасних зенітних ракетних систем, в тому числі С-400 та ін.

Перевірка конструкції ракетного двигуна проводилася в умовах екстремальних холодних і гарячих температур, в критичних умовах двигуни успішно демонстрували необхідні рушійні характеристики. Випробування боєголовок продемонстрували завдані показники ураження.

В якості носіїв ракети будуть виступати винищувач F/A-18E/F, літак радіоелектронної боротьби EA-18G і винищувач «невидимка» F-35A/B/C (F-35A зможе нести її у внутрішньому відсіку).

Повідомляється, що модифікація AGM-88G AARGM-ER з новим ракетним двигуном і бойовою частиною забезпечить розширені можливості виявлення та знешкодження систем протиповітряної оборони великої дальності.

Комбінована система наведення дозволяє боротися зі складними сучасними системами ППО, зокрема в умовах інтенсивної радіопротидії та застосування заходів маскування й хибних цілей. Очікується, що корпус ракети буде виконаний з використанням технологій малопомітності.

В США розробляють ракету-вбивцю російських ЗРК С-400: що відомо

Ракета збільшеної дальності виконана в циліндричному корпусі зі збільшеним діаметром (290 мм проти 254 мм попередніх версій). На зовнішній поверхні залишилися тільки хвостові рулі. Також змінилося компонування: головний відсік вміщує головку самонаведення (ГСН), за нею бойова частина, а всі інші об’єми займає двигун, якій за неофіційними даними має забезпечити збільшення дальності застосування удвічі (AGM-88E AARGM має дальність дії понад 110 км).

В США розробляють ракету-вбивцю російських ЗРК С-400: що відомо

Источник: sprotyv.info

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Темы: впк, США

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