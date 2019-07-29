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В США собираются приравнять движение антифашистов к террористам

В США собираются приравнять движение антифашистов к террористам

Движение Antifa, объединяющее левые и леворадикальные партии и организации, может быть признано правительством Соединенных Штатов Америки террористическим

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter.

"Думаю над тем, признавать ли ANTIFA - этих трусливых радикальных левых психопатов, которые только устраивают драки (хотя при этом и являются противниками насилия) и бьют людей по головам бейсбольными битами, - главной террористической организацией (как MS-13 и другие) ", - объяснил свое отношение к антифашистам президент Соединенных Штатов.

"Это существенно облегчило бы работу полиции!", - добавил Трамп.

В США собираются приравнять движение антифашистов к террористам

• Напомним, Трамп стал президентом при поддержке консервативно-либеральной Республиканской партии.

• Он неоднократно высказывался по словам осуждения нелегальных трудовой мигрантов, левых, ЛГБТ-сообщества и феминисток.

• С началом правления Трампа США наложили ограничения на въезд искателей убежища из ряда арабских стран. Также его правительство осуществляет проект по сооружению стены на границе с Мексикой.

• При этом Трамп, как политик и как американский президент, активно поддерживает Израииль. Именно благодаря ему, посольство Соединенных Штатов было перенесена в Иерусалим.

Источник: espreso.tv

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Темы: США, трамп

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