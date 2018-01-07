В США связали перспективы отношений с РФ и ситуацию в Украине

Соединенные Штаты Америки (США) в отношениях с Российской Федерацией (РФ) дали четко понять, что если говорить об улучшении отношений, то краеугольным камнем остается вопрос Украины. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CNN.

"У нас был тяжелый год с Россией. И я, и президент, четко заявили: нашим государствам следует иметь более продуктивные отношения. Сегодня они напряжены по разным причинам, и я думаю, американский народ это понимает", - отметил он.

Тиллерсон убежден, что Москва и Вашингтон смогут справиться с проблемами. "Мы должны быть очень открытыми и откровенными друг с другом, и я думаю, что министр иностранных дел Лавров также пытается улучшить эти отношения, как и я. Это сложные вопросы, и мы дали понять, что краеугольным камнем на самом деле является Украина", - отметил госсекретарь США.

Источник: sprotyv.info

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