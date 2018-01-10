Государство
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10.01.2018 17:09
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В США суд заблокировал решение Трампа о депортации несовершеннолетних мигрантов

В США суд заблокировал решение Трампа о депортации несовершеннолетних мигрантов

Суд заблокировал решение администрации президента США Дональда Трампа по закрытию программы "Отложенные действия для прибывающих детей" (DACA), которая защищает от депортации иммигрантов, прибывших в США несовершеннолетними.

Об этом сообщает The Аssociated Рress.

Окружной судья США Уильям Альсуп удовлетворил ходатайство истцов в том, чтобы президент Трамп не прекращал программу "Отложенные действия для прибывающих детей" на время, пока суд рассматривает иски по делу.

Альсуп отметил, что адвокаты, поддерживающие программу, продемонстрировали, что молодые иммигранты "могут получить серьезный и непоправимый вред" без вмешательства суда. По его словам, у правозащитников есть все шансы на победу.

Напомним, ранее Трамп решил отменить программу, которая защищает от депортации и дает право на трудоустройство иммигрантам, которые нелегально попали в страну в несовершеннолетнем возрасте. Программу ввел президент Барак Обама, она защищала около 800 тыс. молодых людей.

Агентство Телевидения Новости

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