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В столице прошла акция памяти журналиста Шеремета

В столице прошла акция памяти журналиста Шеремета

В Киеве в субботу, 20 июля, на месте гибели журналиста Павла Шеремета на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого состоялась акция памяти, на которую собрались десятки журналистов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что участие в акции, среди прочих, принял временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"В третью годовщину убийства Павла Шеремета мы призываем власти проявить приверженность свободе прессы и привлечь к ответственности виновных в его смерти. Независимые СМИ играют важную роль в украинской демократии",- говорится в сообщении посольства США в Украине.

Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве. Автомобиль, в котором он ехал, был взорван.

По состоянию на июль 2018 года в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета было проведено более 20 различных экспертиз. По итогам проведенной работы на данный момент следователями разрабатываются четыре версии убийства Шеремета: профессиональная деятельность, личная неприязнь, дестабилизация ситуации в стране, а также ошибочное нападение - автомобиль, в котором взорвался Шеремет, принадлежал редактору издания "Украинская правда" Алене Притуле.

В Нацполиции заявили, что следствие установило лицо, причастное к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, и продолжает работу по его идентификации. 

Агентство Телевидения Новости

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