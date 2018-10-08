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В Страсбурге открывается сессия ПАСЕ

В Страсбурге открывается сессия ПАСЕ

В Страсбурге (Франция) с 8 по 12 октября пройдет осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом говорится на официальном сайте организации.

Согласно повестке дня сессии, в понедельник, 8 октября, будет объявлен победитель премии ПАСЕ по правам человека им. Вацлава Гавела.

Кроме того, депутаты также проведут дебаты о заграничном финансировании ислама в Европе и радикализации настроения среди мигрантов.

Также на обсуждение будет вынесено проблему доступа мониторинговых миссий Совета Европы и ООН на территории временно оккупированных территорий ("серых зон").

Обсуждение наиболее резонансного вопроса - пересмотра полномочий и прав на голосование национальных делегаций -  запланировано на вторник, 9 октября.

В качестве докладчика по этой проблеме выступит депутат из Бельгии Петра Де Саттер.

Другие пункты повестки дня включают обращение с палестинскими несовершеннолетними в израильской системе правосудия, миграцию с гендерной точки зрения, воссоединение семьи в государствах-членах и равенство в частной жизни независимо от сексуальной ориентации.

В свою очередь нардеп от "Народного фронта" Георгий Логвинский отметил, что "снятие санкций с России в ПАСЕ даст толчок снять их и в других организациях и странах".

"Миллиарды ущерба агрессор платит каждый год благодаря санкциям за нарушения прав человека. Именно поэтому, они бросают все силы и средства что бы их отменить", - написал нардеп на своей странице в Facebook.

Напомним, предыдущая сессия ПАСЕ прошла 25-29 июня 2018 года.

В ходе сессии был избран новый президент ПАСЕ. Им стала гражданка Швейцарии Лилиана Мори-Паскье.

В своей вступительной речи Паскье напомнила, что ценности Совета Европы нуждаются в более чем когда-либо распространении не только в пределах европейского сообщества, но и по всему миру.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пасе

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