Сегодня 07:04
В сводках Генштаба по каждой категории потерь дают только одну циферку - пораженные

Но нужно понимать, что только часть из этого уничтожено в хлам.

А дашборд СБС дает понять, какой примерно процент уничтожается.

И вот с танками странная тенденция.

2025

● июнь: уничтожено 14 из 88 пораженных

● июль: 18/68

● август: 11/66

● сентябрь: 15/58

● октябрь: 18/88

● ноябрь: 12/68

● декабрь: 19/87

--------------

Всего: 107/523 (20%)

Все время процент уничтоженных болтался в пределах 16-26%, в среднем вышло 20%.

А потом начинается 2026.

2026

● январь: 9/80 (11%)

● февраль: 4/76 (5%)

● март (19 дней): 2/63 (3%)

--------------

Всего: 15/219 (7%)

Процент уничтоженных резко падает: 11%, 5%, 3%. В среднем по году 7%.

Вопрос - это так защита "одуванчик" (торчащие во все стороны прутья) работает или есть какая-то другая причина?

Есть ответ:

По причине частой невозможности подтвердить удар фпвишкой или другим баражирующим боеприпасом по цели, запрещено подавать ее как уничтоженную, без дублера по верификации.

А сейчас плохо с подсветкой уражень по причине засилья пи@$рских зенитных дронов, просто невозможно долго висеть в 1-2 эшелоне, и подтверждать попадания, так как крыло очень быстро сбивают.

Потому все удары без подсветки - це ураження, але не знищення.

Стало хуже с подтверждением уничтожений.

В чатике тоже об этом писали, но Серж Марко написал чуть подробнее.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/28725

