В сводках Генштаба по каждой категории потерь дают только одну циферку - пораженные
Но нужно понимать, что только часть из этого уничтожено в хлам.
А дашборд СБС дает понять, какой примерно процент уничтожается.
И вот с танками странная тенденция.
2025
● июнь: уничтожено 14 из 88 пораженных
● июль: 18/68
● август: 11/66
● сентябрь: 15/58
● октябрь: 18/88
● ноябрь: 12/68
● декабрь: 19/87
Всего: 107/523 (20%)
Все время процент уничтоженных болтался в пределах 16-26%, в среднем вышло 20%.
А потом начинается 2026.
2026
● январь: 9/80 (11%)
● февраль: 4/76 (5%)
● март (19 дней): 2/63 (3%)
Всего: 15/219 (7%)
Процент уничтоженных резко падает: 11%, 5%, 3%. В среднем по году 7%.
Вопрос - это так защита "одуванчик" (торчащие во все стороны прутья) работает или есть какая-то другая причина?
Есть ответ:
По причине частой невозможности подтвердить удар фпвишкой или другим баражирующим боеприпасом по цели, запрещено подавать ее как уничтоженную, без дублера по верификации.
А сейчас плохо с подсветкой уражень по причине засилья пи@$рских зенитных дронов, просто невозможно долго висеть в 1-2 эшелоне, и подтверждать попадания, так как крыло очень быстро сбивают.
Потому все удары без подсветки - це ураження, але не знищення.
Стало хуже с подтверждением уничтожений.
В чатике тоже об этом писали, но Серж Марко написал чуть подробнее.
