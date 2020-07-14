В Судане отменили порку и разрешили немусульманам употреблять алкоголь

Власти Судана отменили несколько запретов, нарушающих права человека. В частности, там отменена порка за отступничество от религии. Кроме того немусльманам теперь разрешено употреблять алкоголь, но только не с мусульманами, сообщает Sudan Tribune.

В Судане живёт около 3 процентов немусульман. Благодаря смягчению законодательства они смогут употреблять алкоголь в частном порядке. Кроме того, власти освободили женщин от обязанности получать разрешение от родственника-мужчины на поездку с детьми. Несмотря на отмену порки за отступничество от веры, сам закон останется.

Министр юстиции Насреддин Абдулбари пообещал, что суданские власти откажутся от всех законов, которые нарушают права человека. В их числе дискриминационные меры, которые были введены при режиме президента Омара аль-Башира, свергнутого в апреле 2019 года.

В мае 2020 года власти Судана ввели уголовную ответственность за женское обрезание, за эту операцию предусмотрено три года заключения и штраф.

Источник: breakingmad.me

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