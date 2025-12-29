Держава
Сегодня 09:02
В Італії кажуть, що Рим уже спрямував Україні зброї та ресурсів на понад 3 млрд євро

Начальник штабу оборони Італії генерал Лучано Портолано заявив, що Міністерство оборони Італії продовжує надавати Україні двосторонню військову допомогу на суму понад 3 млрд євро.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Il Sole 24 Ore, пише "Європейська правда".

За його словами, постачання військових матеріалів, ресурсів та обладнання здійснюється в межах 11 міжвідомчих постанов, а 12-та постанова наразі перебуває на стадії обговорення.

Портолано зазначив, що питання можливого внеску Італії в постконфліктній фазі щодо України визначатиметься політичним керівництвом країни.

"Ми будемо готові", – наголосив він.

Італійський генерал також звернув увагу на зміну характеру сучасних загроз. За його словами, навіть у мирний час атаки можуть бути спрямовані на критичну інфраструктуру, комунікаційні мережі та кіберсистеми.

Він підкреслив, що оборона більше не обмежується виключно полем бою, а безпосередньо стосується громадян, які мають бути активною частиною колективної безпеки.

Окремо Портолано зупинився на потребі в інвестиціях і кадровому забезпеченні збройних сил. Згідно з проєктом бюджету на 2026 рік, передбачено збільшення чисельності особового складу на 10 тисяч осіб, а також розвиток концепції резервних сил.

Особливу увагу планують приділити кібербезпеці та підвищенню кваліфікації персоналу, який, за словами генерала, є ключовим елементом обороноздатності країни.

Джерело: eurointegration.com.ua

