В Таїланді пройшли масштабні навчання з танками БМ “Оплот-Т” та БТР-3Е1 (ФОТО + ВІДЕО)

Таїланд продовжує активну експлуатацію українських танків БМ «Оплот-Т» та сімейства бронемашин на базі вітчизняної моделі БТР-3.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Так, 14 травня поточного року відбулися чергові спільні навчання підрозділів Королівського корпусу морської піхоти, Сухопутних військ Армії Таїланду та ССО. Навчання з бойовими стрільбами з різних видів зброї та десантуванням традиційно проводилися на полігоні тренувальної школи ВМС № 16, розташованої в провінції Чантхабурі в околицях гори Као Кітчакут.

Загальна кількість бійців з різних родів військ, що взяли участь в тренуваннях склала близько 700 осіб. Серед техніки, що була залучена до навчань основною ударною силою були 4 танки БМ «Оплот-Т» та 18 БТР-3Е1. Їх наступальні дії підтримували вогнем 155-мм гаубиці та 105-мм гармати, а також модернізовані автомобілі HMMWV.

Після придушення вогнем умовного ворога та зайняття позицій, під прикриттям танків та БТР, було виконане десантування з десяти машин-амфібій морської піхоти AAV-7 та евакуація «поранених» легкими гелікоптерами.

За навчаннями, що є одним з етапів більш загальної програми навчань Королівських ВМС, спостерігали представники вищого командування Королівського тайського військово-морського флоту.

Нагадаємо, Таїланд є найбільшим імпортером сучасної української бронетехніки та найбільшим експлуатантом машин БТР-3 та танків БМ «Оплот».

З 2007 року в цю країну за декількома контрактами було поставлено близько 200 бронемашин на базі БТР-3 (лінійні – БТР-3Е1, командирські – БТР-3К, санітарні – БТР-3С, мінометні – БТР-3М1/2, ремонтно-евакуаційні – БТР-ЗБР та протитанкові БТР-3РК – прим. ДЕ) виробництва ДП «Київський бронетанковий завод». Також Таїланд закупив 49 сучасних бойових танків БМ «Оплот-Т» та ремонтні машини на їх базі, виготовлені на ДП «Завод імені В. О. Малишева».

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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