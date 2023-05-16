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В Турции, где прошли парламентские и президентские выборы, завершили подсчет голосов

В Турции, где прошли парламентские и президентские выборы, завершили подсчет голосов

По результатам проработанных 100%, бюллетеней ни один из кандидатов не получил 50% голосов, необходимых для победы в первом туре. Действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану не хватило совсем немного, чтобы победить досрочно.

Все урны для голосования в стране были открыты, явка избирателей составляет 88,92%.

Подсчет голосов показал, что действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, а его основной соперник Кемаль Киличдароглу – 44,88%, Синан Оган – 5,17%, а Мухаррем Инсе – 0,44%.

Таким образом во второй тур выходят Эрдоган и Киличдароглу. Победитель определится 28 мая.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/58369

Новости портала «Весь Харьков»

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