В Туркменистане приняли решение потушить «Врата ада» — газовый кратер «Сияние Каракумов» (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов дал распоряжение затушить кратер, который горит 50 лет.

Об этом сообщает Turkmenportal.

Из кратера вот уже половину столетия вырывается газ. За счет постоянного горения кратер назвали «Врата ада», хотя у него есть и официальное название — «Сияние Каракумов». По некоторым данным кратер образовался вследствие падения метеорита.

Президент Туркменистана назвал решающими факторами, благодаря которым он принял такое решение, вред для здоровья людей, а также заметное ухудшение экологической обстановки в регионе. Несмотря на то, что кратер «Врата ада» является популярным туристическим объектом, его затушат.

Есть и экономическая составляющая: газ, который раньше просто сгорал, планируют направить на дело и получать прибыль.

Найти безопасный способ затушить «Врата ада» президент поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову. Именно этот человек в правительстве Туркменистана курирует топливно-энергетический комплекс.

Источник: objectiv.tv

Автор: Александра Прудникова

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