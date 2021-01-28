В Валковском районе чиновники по решению суда заплатили за проектные документы по ремонту школ 4 млн гривен из бюджета

Как получить из бюджета 4 млн гривен за бумаги, которые не понадобились? В Валковском районе чиновники по решению суда заплатили за проектные документы сумму, на которую можно было бы отремонтировать школы. Так, несмотря на открытое уголовное производство по статье "Мошенничество" и очевидную коррупционную схему, считают представители местной общины.

Высокопольская средняя школа. Здесь обучаются около 150 учеников, для которых местная община пытается обеспечить хорошие условия. Но уже несколько лет школа нуждается в ремонте - замене кровли, окон, дверей.

В 2017 году возможность отремонтировать здание вроде появилась, в рамках сотрудничества местных общин с европейским банком реконструкции и развития планировалось получить кредиты на ремонт учебных заведений. Даже были заказаны проектные работы.

Марина Портянка, зам. директора по хозяйственной части школы Высокополья

Щоб було так, як в Харкові! - Щоб спортзал? Кровля? - Ну да.

Правда, получить кредит ни на ремонт школы в Высокополье, ни на ремонт еще нескольких школ Валковского района не удалось. А вот проектно-сметная документация была вроде бы выполнена - ее предоставил местный предприниматель ФЛП Левченко, который и раньше сотрудничал с местными властями.

Сейчас, чиновники говорят, обратились к нему, так как хорошо его знали и ни одного конкурса или тендера не проводили. Сами расчеты и ценность этих работ сомнительна, говорят сейчас представители местной общины, ведь речь идет исключительно о типичной смете для ремонта.

А вот по договорам школьные администрации задолжали за бумаги, которые не понадобились, от 200 тысяч до 500 тысяч гривен. Более того, в течение нескольких лет этот возникший спор не решался, а когда предприниматель Виктор Левченко обратился в суд, оказалось, что в договорах прописаны еще и "драконовские" санкции за их невыполнение - пеня и инфляционные риски. Из-за чего за кучу бумаг суд принял решение о необходимости выплатить Левченко около 4 млн гривен.

Наталья Осадчая, экс-зам. главы Валковской РГА

Позиція ФОП Левченко - він вимагав кошти за якоби надані послуги, він подав до суду на відділ освіти, відділ освіти захищав свої інтереси, він не погоджувався з вимогами Левченко, першу інстанцію вони програли, потім подали апеляцію, апеляцію вони також програли, тому що там не були до уваги взяті всі підтверждення та матеріали

Сейчас уже экс-председатель Валковской администрации Виктор Войтенко говорит, что он не понимает, откуда взялись такие санкции, мол, это зона ответственности юристов, он сам договоры не подписывал.

А вот его преемник Юрий Аксенов уверен, что эти договора не что иное, как коррупционная схема, которая не могла бы быть реализована без участия руководителей. Во-первых, скорее всего, речь идет о завышении суммы за работы, которые не были нужны. Во-вторых, высокая пеня могла быть сразу заложена в договоренности именно ради того, чтобы получить средства через суд. Ведь в бюджетных планах они не были указаны.

Лариса Левчук, экс-начальник финуправления Валковской РГА

У кошторисах бюджетних установ видатки не були передбачені, саме цим порушили процедуру.

Но главным аргументом в пользу версии о коррупционном сговоре, говорит Аксенов, является анализ самих документов. Оказалось, что на договорах 2017 года стоят печати 2018 года.

Юрий Аксенов, экс-председатель Валковской РГА

Якщо там буде доведена реальна підробка документів, шахрайство, виплати такі не повинні були здійснюватись. То що там вочевидь були сфальфіковані документи, у мене не викликає жодних сумнівів. Ті договори, а також акт прйимання - на них печатки стоять, які були виготовлені пізніше, ніж підписані договори. Ці очевидні речі.

Каким образом это произошло, представитель ФЛП Левченко отказался объяснять. По его словам, это, скорее всего, какая-то путаница в бухгалтерии отдела образования произошла, а он просто долго ждал, что деньги за работы ему заплатят добровольно, и поэтому не обращался в суд. Поэтому набежала максимальная пеня.

Аксенов во время своего председательства в РГА платить отказался и обратился в прокуратуру и полицию с требованиями расследовать злоупотребления, чтобы на основании новых обстоятельств отменить решение суда.

Но правоохранители пока никаких активных действий не осуществили.

Как пояснили Новостям АТН в полиции, Валковским отделом Дергачевской местной прокуратуры летом было открыто уголовное производство по статье «Подделка документов и печатей», а уже в конце октября после исследований Реестра судебных решений дело было переквалифицировано на более тяжкую - часть четвертую - статьи «Мошенничество».

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Но, несмотря на наличие уголовного производства, Левченко уже получил деньги из Валковского бюджета - новый председатель РГА решил выплатить их по решению суда, не дождавшись выводов правоохранителей.

Андрей Андреев, председатель Валковской РГА

Уголовне производство, я знаю, хай правоохоронні органи займаються цим, а ми виконували рішення суду. Нам потрібно було розблокувати счета освіти, щоб ми могли заплатити за автобуси, щоб діти могли їздити, за техобслуживання автобусів.

Если считать по школам, то наибольшая выплата по иску - часть Высокопольской школе, 1 500 000 гривен. Которые были отданы за расчет сметы, которая не понадобилась, и пени. На эти деньги, говорит староста Анатолий Скрипник, как раз можно было бы сделать часть ремонта реального.

Анатолий Скрипник, староста села Высокополье

В школі потрібно замінити 76 вікон, запасні двері - це тепло, потрібно поміняти дах, там в критичному стані все, нам 1,5 млн не хватить для вирішення цих проблем, але на початку нам потрібно поміняти вікна та двері, тому що це економія по опаленню. Друге, по дітсадку, в ці 1,5 млн ми впишемося, якщо поміняємо систему опалення.

Но когда теперь ожидать ремонта в сельских школах, даже не загадывают.

Агентство Телевидения Новости