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В Великобритании беспилотники будут фиксировать факты незаконного использования воды сельскохозяйственными предприятиями

В Великобритании беспилотники будут фиксировать факты незаконного использования воды сельскохозяйственными предприятиями

Агентство по охране окружающей среды (EA) Великобритании, которое управляет процессами водозабора для нужд сельского хозяйства, летом 2019 года впервые начнет применять дроны для отслеживания незаконного использования воды.

Хотя регулирующие органы в течение всего сезона осуществляют открытое патрулирование, чтобы убедиться, что землевладельцы и фермеры придерживаются всех требований, в прошлом году с наступлением жары ряд владельцев лицензий нарушили эти предписания. С начала 2019 года также было выявлено несколько фактов незаконного водозабора.

Эндрю Чепмен, специалист EA по вопросам планирования в сфере окружающей среды в регионе Восточная Англия, отметил: "Жаркое и засушливое лето в 2018 году вкупе с недостаточным количеством осадков в зимний период оказывают значительное воздействие на водную среду".

"Мы впервые решили использовать дроны с целью патрулирования. Большинство сельскохозяйственных предприятий соблюдают установленные в лицензиях условия. Тем не менее, в прошлом году несколько фермеров не играли по правилам, чем сильно ограничили возможности других людей поливать свои посевы".

Для непосредственного управления дронами будет привлечена компания-посредник. Все беспилотники будут подключаться к специальному веб-порталу. Если будет установлено, что предприятия незаконно осуществляют водозабор, то специалистами агентства будут приниматься соответствующие правоохранительные меры, включая письменные предупреждения, гражданско-правовые санкции или уголовное преследование.

Источник: elektrovesti.net

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