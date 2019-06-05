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В Великобритании запустили в небо гигантский шар в виде Трампа в подгузнике

В Великобритании запустили в небо гигантский шар в виде Трампа в подгузнике

В Великобритании запустили в небо надувной шар в виде младенца в подгузнике со смартфоном в правой руке, похожего на американского президента.

Это произошло 4 июня в Лондоне перед началом демонстрации против уже состоявшегося визита Дональда Трампа, передает Associated Press.

Протест на площади Парламента в Лондоне начался с запуска надувного "малыша Трампа". Лидеры оппозиции в скором времени присоединятся к участникам акции на Трафальгарской площади, около офиса премьер-министра Терезы Мэй.

Ожидается, что в протесте примет участие лидер лейбористов Джереми Корбин. Пресс-секретарь Лейбористской партии раскритиковал президента США.

Визит Дональда Трампа в Великобританию состоялся 3 июня. Американский президент вместе с женой посетили Вестминстерское аббатство и побывали на торжественном банкете с британской королевой.

Источник: strana.ua

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