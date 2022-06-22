В Європейському інвестбанку назвали суму грошей, необхідних для відбудови України після війни з рф

Для відбудови інфраструктури, зруйнованої внаслідок агресії російської федерації, Україні може знадобитись до 1 трлн євро. Про це заявив очільник Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хоєр, інформує Bloomberg.

«Я назвав трильйон, тому що побачив у публічному просторі цифри, які я вважаю абсолютно нереальними, коли я дивлюся на рівень руйнування в Україні», — сказав Хоєр.

На брифінгу у Франкфурті він заявив, що Європа «мусить зіграти найбільшу роль».

Як повідомляє Bloomberg, ця цифра з’являється, коли лідери ЄС зустрінуться 23-24 червня в Брюсселі, щоб обговорити план реконструкції України та її заявку на членство в блоці.

Очільник ЄІБ додав, що банк прагне перерозподілити зобовʼязання на суму від 1-1,5 млрд євро для відновлення України. За його словами, він може отримати дозвіл на це вже цього тижня.

Источник: sprotyv.info

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