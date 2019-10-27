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В ВСУ рассказали, сколько «срочников» остаются служить по контракту

В ВСУ рассказали, сколько «срочников» остаются служить по контракту

В пресс-службе Минобороны поделились данными о том, сколько военнослужащих срочной службы выражают готовность продолжить профессиональную военную службу по контракту. В частности, с начала года более 1000 срочников Сухопутных войск заключили контракт.

Об этом во время брифинга в агентстве АрмияInform рассказал начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины подполковник Николай Качаненко.

«Если брать по всем Вооруженным Силаи, то эта цифра будет, как минимум, вдвое больше. Сейчас срочники — это потенциальный источник комплектования армии военнослужащими контрактной службы», — отметил Качаненко.

Со срочниками проводят агитацию в военных частях. Привлекать тех, кто уже знает, что такое служба, на контракт значительно проще.

Есть еще один нюанс. В Вооруженных Силах комплектования срочниками происходит по экстерриториальному принципу, отмечают в пресс-службе. То есть человек, призванный из Киева или столичной области, здесь служить не может. Вернуться «домой» он может только заключив контракт.

«Почти всех срочников направляют после призыва в учебные центры, где они проходят обучение. Например, представители Президентского полка едут в учебный центр, там ищут киевлян и проводят с ними беседу. Такими образом немало молодежи соглашаются заключить контракт и служить ближе к дому», — говорит офицер.

Источник: sprotyv.info

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