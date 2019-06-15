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15.06.2019 15:40
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В УГО рассказали об охране Порошенко

В УГО рассказали об охране Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко будет находиться под государственной охраной пожизненно. Об этом говорится в ответе Управления государственной охраны на запрос "Українських новин".

"Согласно закону "Об охране органов государственной власти и должностных лиц", президент Украины после прекращения полномочий обеспечивается государственной охраной пожизненно, если только он не был отстранен с поста в порядке импичмента", - говорится в ответе. 

Также сообщается, что УГО  засекретило информацию о том, на каких автомобилях передвигается Порошенко и сколько у его охраны автомобилей, а также о том, сколько у него охранников. 

Ранее Петр Порошенко возглавил предвыборный список своей партии "Европейская солидарность" и заявил. что в случае победы на досрочных парламентских выборах готов стать премьер-министром.

 

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